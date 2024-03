Chwytliwe hasła i zabawne grafiki. Kandydaci w wyborach walczą o głosy i tworzą zapadające w pamięci plakaty. Oto najciekawsze pomysły!

7 kwietnia w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Kandydaci już jakiś czas temu rozpoczęli walkę o głosy. Jednym ze sposobów jest przykucie uwagi swoich wyborców poprzez zapadające w pamięci plakaty. Chwytliwe hasła, interesujące grafiki i zabawne wykorzystanie swoich nazwisk. Oto najciekawsze plakaty z nadchodzących wyborów samorządowych!

Plakaty wyborcze 2024

Polacy wkrótce będą wybierać prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także członków rad miast, gmin i sejmików wojewódzkich. Data wyborów została wyznaczona na 7 kwietnia, wtedy też odbędzie się pierwsza tura. Druga natomiast, tam, gdzie będzie to konieczne, zostanie przeprowadzona 21 kwietnia. Kandydaci, chcąc zyskać jak największą liczbę głosów, korzystają z przeróżnych chwytów. Co można zobaczyć na plakatach? Choćby mężczyznę bez koszulki, życzenia smacznej kawusi czy całe mnóstwo zwierzaków. Sposobów na przykucie uwagi swoich wyborców, jak widać, jest wiele. O tym, jak skuteczne się okażą, będzie można się przekonać dopiero później. Jednak już teraz, hasła wyborcze i grafiki plakatów wywołują uśmiech na twarzy! Jak wyglądają najciekawsze plakaty wyborcze? Oto zdjęcia! Sprawdź naszą galerię!

Plakaty pochodzą z całej Polski i dotyczą kandydatów tegorocznych wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe 2024: co trzeba wiedzieć?

Pierwsza tura wyborów odbędzie się 7 kwietnia 2024 roku. Głos będzie można oddać od godziny 07:00 do godziny 21:00. Jeżeli do lokalu wyborczego ustawi się kolejka, to zgodnie z procedurami będą mogli i tak oddać swoje głosy.

W momencie, gdy żaden z z kandydatów na wójta, burmistrza albo prezydenta nie uzyska ponad 50 procent ważnych głosów, wówczas dojdzie do drugiej tury wyborów samorządowych. Obywatele zagłosują wtedy po raz drugi – 21 kwietnia. Wyborcy otrzymają kilka kart do głosowania. Ich liczba zależy od miejsca zamieszkania. Osoby z miast na prawach powiatu dostaną trzy karty (nie głosują na kandydatów do rady powiatu). Pozostali wyborcy otrzymają cztery karty wyborcze – z listami kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta oraz do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

Wybory samorządowe mocno różnią się od tych parlamentarnych czy prezydenckich. Istotne jest tutaj miejsce stałego zamieszkania, to znaczy, gdy ktoś pochodzi z Poznania i wyjeżdża na weekend do Warszawy, to nie będzie mógł tam zagłosować.

Osoby zamieszkujące na stałe teren poza miejscem zameldowania mogą dołączyć do rejestru wyborców konkretnej gminy, składając do urzędu gminy pisemny wniosek, który trafia potem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dokument powinien zawierać ważne dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, kserokopię dokumentu tożsamości oraz pisemną deklarację obywatelstwa i stałego zamieszkania na terenie Polski. Wójt, burmistrz lub prezydent ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku po jego otrzymaniu, więc warto złożyć go odpowiednio wcześniej. Warto jednak pamiętać, że w wyborach lokalnych nie można zmienić miejsca głosowania jednorazowo, a na stałe. Szczegółowe instrukcje są dostępne na stronie rządowej gov.pl.

