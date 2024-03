Czas na poznańskie Targi Mieszkań i Domów. 16 i 17 marca 2024 r. będą deweloperskie premiery, wykłady i porady

Na spore zapotrzebowanie kupujących firmy deweloperskie odpowiadają atrakcyjnymi, często premierowymi inwestycjami. Dlatego w weekend warto odwiedzić halę nr 3 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W sobotę, 16 marca będzie otwarta dla zwiedzających w godzinach od 10. do 17., w niedzielę, 17 marca - od 10. do9 16.

Targi Mieszkań i Domów - jacy wystawcy?

- Wiosenna edycja to ponad 100 wystawców z branży deweloperskiej i nie tylko - mówi Grzegorz Zieliński, dyrektor Targów Mieszkań i Domów z firmy Nowy Adres. - Wśród wystawców pojawią się m.in. Ataner, Art.Bud, EBF Development, Colian Developer, Grupa Inwest, Konimpex-Invest, Linea, Masterm, Nickel Development. Znów zostanie przygotowana atrakcyjna Strefa Wirtualnych Spacerów 3DEstate oraz Strefy Zakupu i Finansów oraz towarzysząca Targom Nieruchomości Inwestycyjnych INRE- Strefa Inwestycji. Będzie można się dowiedzieć, jak najkorzystniej zakupić nieruchomość, jak ją sfinansować oraz poznać specyfikę nieruchomości inwestycyjnych z wielu zakątków świata - wyjaśnia.

Targi Mieszkań i Domów 2024 - mieszkania na Grunwaldzie, Podolanach i Świerczewie

- Aktualnie realizujemy w Poznaniu budynek nr 10 osiedla Reduta Nowe Podolany oraz przygotowujemy się do odbiorów w Apartamentach Bergera na Wildzie. W obu inwestycjach mamy dosłownie ostatnie mieszkania w sprzedaży. Naszą poznańską ofertę uzupełnia najnowszy projekt, czyli Grunwald Park. W ramach I etapu proponujemy 147 mieszkań o powierzchniach od 26 do 84 mkw. i terminem realizacji już na koniec przyszłego roku. - mówi Agata Nowaczyk z biura sprzedaży EBF Development.

Podczas targów deweloper zaprezentuje również inwestycję zielonogórskie oraz debiutujące w Szczecinie osiedle Natur Park Apartamenty.

Jednym z najbardziej znanych i cenionych deweloperów, który potwierdził swój udział w Targach Mieszkań i Domów w Poznaniu jest Grupa Inwest. Symfonia Ptasia 28, Jasielska 8c - to aktualne propozycje dewelopera. Pierwsza z nich znajduje się w dzielnicy Grunwald i będzie liczyć sześć kondygnacji, w tym 118 mieszkań. „Jasielska 8c” to osiedle budowane w popularnej dla poznaniaków lokalizacji, czyli na Podolanach. Powstanie przyjazne i komfortowe osiedle z ponad 370 mieszkaniami w dwóch etapach. Etap 1 z zakończeniem budowy na grudzień 2024 posiadać będzie 166 mieszkań w 1 budynku, etap 2 to dwa budynki o łącznej liczbie mieszkań 208.

Deweloperzy zaproponują mieszkania i domy położone zarówno w granicach miasta, jak i podpoznańskich gminach takich jak Swarzędz, Murowana Goślina czy Kórnik. Adam Jastrzębowski

Także na Grunwaldzie powstała nowa inwestycja Atanera, który buduje w tej dzielnicy już od lat. Świerzawska 13 to spokojne osiedle tuż obok Lasku Marcelińskiego. Osiedle składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie powstanie budynek o wysokości od 6 do 11 kondygnacji. Znajdą się w nim funkcjonalne mieszkania z balkonami lub tarasami o powierzchniach od 40 do 106 m kw. Na parterze będą lokale usługowe. Deweloper wybuduje też plac zabaw dla dzieci oraz centrum sportowe z siłownią.