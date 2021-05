Czołg może wystraszyć pilota samolotu! Stowarzyszenie „Wolna Wola” ostrzega, że pokazy czołgów przy Ławicy spowodują katastrofę lotniczą

Wycinka drzew na Woli

W połowie marca protestowali, korzystając z pomocy posła Franka Sterczewskiego, wysłali też list do premiera Morawieckiego, by wpłynął na Ministerstwo Obrony Narodowej, powodując wstrzymanie budowy pasa czołgowego, nazywanego poligonem. Wówczas płk Tomasz Ogrodniczuk, kustosz placówki rozmawiał z nimi na terenie Muzeum, oprowadził po hangarach ze sprzętem i zapewniał, że teren zielony będzie uporządkowany, obsadzony drzewami i krzewami, że absolutnie nie jest to żaden poligon, a pokazy nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Teren jednocześnie ma być uporządkowany, by zapewniać możliwość przejazdu sprzętu ratowniczego na lotnisko i do muzeum, a także by umożliwiać transport potencjalnych materiałów pomocy w związku z np. pandemią koronawirusa. Muzeum bowiem już było bazą logistyczną i magazynową dla żołnierzy rozwożących pomoc do szpitali.