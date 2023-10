Czterech zawodników Lecha Poznań powołanych na MŚ w Indonezji. "Tomczyk za każdym razem udowadniał, że można na niego liczyć"

- podkreślono na stronie PZPN.

Polacy pierwszy mecz rozegrają z Japonią, 11 listopada o godzinie 10:00. Nastepnie Biało-Czerwoni zmierzą się z Senegalem (14.11) i Argentyną (17.11). Awans do fazy pucharowej uzyskają dwa najlepsze zespoły w grupie, a także cztery najlepsze z trzecich miejsc.

- Cieszę się bardzo z powołania, ponieważ mimo tego, że nie dostaję dużej szansy na grę w klubie, to otrzymałem ją od selekcjonera Wlodarskiego, i dam z siebie wszystko, żeby pomóc drużynie. Uważam, że mamy mocny zespół. Czujemy się dobrze ze sobą. Gra się po to, by wygrywać. Czeka nas ciekawa rywalizacja na najwyższym poziomie