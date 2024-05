Czy będą braki prądu 6.05 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (6.05 5:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Skalmierzyce ulice Ostrowska , 1127, Powstańców Wielkopolskich od 1 do 11, 11A, 12 , 1021/1. 5.06 od godz. 11:30 do 12:00

Kierzenko 4, od 6 do 9, 11, 12, 12B, 39, 11, Kierzno 30093. 5.06 od godz. 11:30 do 13:30

Kierzenko 3, 12a, 13, 15, 15a, od 16 do 19, 19A, 55, Kierzno 30109. 5.06 od godz. 9:00 do 12:00

Dębe , Kolonia Skarszewek 64H, 66, Skarszew od 13 do 28, od 30 do 34, od 56 do 62, od 64 do 72, 101B, od 116 do 118, 121, 122, 125, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 139A, .., 0016 Skarszew-233, 153, 193, 398. 5.06 od godz. 9:00 do 11:00

Skalmierzyce ulice Ostrowska , 1127, Powstańców Wielkopolskich od 1 do 11, 11A, 12 , 1021/1. 5.06 od godz. 12:00 do 13:30

Koza Wielka od 21 do 30, 30085. 5.06 od godz. 11:00 do 13:00

Miejscowość: Mały Buczek 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 26, 27, 28, działka 29, 58/5, 97, 104/6.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Miejscowość: Lipka ul. Leśna 1, 2, 2A, 3, 4, 4B, 6, 8, 9, 11, działka numer 385.

7.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat kolski

Tarnówka 84, 90, 92A, 93, od 95 do 97, 97A, od 100 do 104, 106, 107, 70177, 394, 401, 404.

5.06 od godz. 11:00 do 15:00

Kiełczew Górny 1, 4, 4 A, 5, 6, 9, od 12 do 16, 16 A, 17, 18B, od 19 do 28, od 30 do 33, 33 a, od 34 do 38, od 40 do 48, 48 A, od 49 do 56, 56A, 57, 58, 70046, 70047, 109/1, 79, Kiełczew Smużny Pierwszy 36, 70053, Wandynów 2, 3, 5, 6, 6A, 8, 11, od 13 do 15, 15A, 92, 70107.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00