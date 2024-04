Czy będą wyłączenia prądu 29.04 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Lipie Góry 4, od 8 do 10, 11. 29.04 od godz. 11:00 do 15:00

Śliwniki ulice Jagodowa 3, Niemojowskich 3a, 6, Spacerowa 1, 5, 5A, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 45 c, 45/A, 374/6, Wiśniowa 3, 4, 6, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 239/1, 375/15, 375/16, 375/19, 379/8. 29.04 od godz. 10:00 do 15:00

Ponętów Dolny od 98 do 100, 102, od 104 do 107, 107A, od 108 do 114, 129, 70057.

29.04 od godz. 9:00 do 13:00

Bylice 8, 12, 26, 27, 27A, 29, 30, od 32 do 36, od 38 do 43, 43A, 44, od 46 do 54, 56, 70063, 120 przy posesji 50, Bylice-Kolonia 1, 2, od 4 do 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 11 A, 13, 14, 14a, od 16 do 30, 30 A, od 31 do 34, 34B, od 35 do 39, 41, 70064, Grzegorzew ulica Góry 1, 4.

29.04 od godz. 11:00 do 15:00

Sokołowo ulica Świętego Jana Pawła II 46.

29.04 od godz. 9:00 do 14:00

Dąbrowice Częściowe , 136/3, Leszcze 48, 52, 54, 55, 58, 60, 70145, 70146.

29.04 od godz. 9:00 do 14:00