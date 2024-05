Znamy dwóch kolejnych uczestników siatkarskiego Memoriału Arkadiusza Gołasia. Pozostała już tylko jedna niewiadoma

– To już szósta edycja Agrobex Memoriału Gołasia, którą będziemy mieli zaszczyt gościć – mówi burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. – Warto wygrywać w Zalasewie – historia pokazuje, że kto wygrywa u nas, ten prezentuje się bardzo dobrze w kolejnym sezonie. Potwierdziła to Warszawa, która zdobyła Puchar Challenge i brąz PlusLigi – dodaje.

Do ogłoszonego jeszcze w trakcie PlusLigi Projektu Warszawa dołączają kolejne uznane marki z PlusLigi, których zawodników podziwiać będzie można w trakcie XIX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. Brązowi medaliści z tego sezonu przyjadą do Zalasewa bronić wywalczonego rok temu tytułu. Nie będą mieli jednak łatwego zadania. W hali Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandra Doby pojawią się mocni rywale.

Na nowy sezon PlusLigi zbroi się nie tylko Projekt i ZAKSA, ale także PGE GiEK Skra Bełchatów. Trener Gheorghe Cretu do dyspozycji będzie mieć zostających w klubie: Grzegorza Łomacza, Bartłomieja Lemańskiego oraz Wiktora i Mateusza Nowaków. Dziewięciokrotny mistrz Polski póki co nie zdradził jeszcze kto dołączy do jego składu. Przedłużona umowa ze sponsorem tytularnym – firmą PGE GiEK – zapewnia stabilność finansową, która pozwala myśleć o stopniowym odbudowaniu bełchatowskiej potęgi. – W ubiegłym sezonie nasz klub miał już okazję zaznać wielkopolskiej gościnności podczas Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia – mówi prezes KPS Skra Bełchatów S.A. Wiesław Deryło. – Turniej ten daje gwarancję najwyższego poziomu sportowego. Tego właśnie przed startem PlusLigi potrzebuje nasza drużyna. Pomoże nam to zgrać się w nowym składzie. Po takim mocnym przetarciu będziemy mogli rozpocząć walkę o ligowe punkty. Dziękujemy za ponowne zaproszenie – dodaje.