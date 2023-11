Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą? "Jest lepiej. Młodzież stała się bardziej przyjazna"

Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu podkreśla, że wszystkie zasady dotyczące kulturalnego korzystania z transportu zbiorowego są bardzo ważne, a ich respektowanie czyni podróże łatwiejszymi.

Czy pasażerowie się do nich stosują? Zdania na ten temat są podzielone. Niektórzy mieszkańcy Poznania zauważyli postęp w zachowaniu pasażerów. Inni zwrócili uwagę na to, że zdarza się, iż to zachowanie kierowców pozostawia wiele do życzenia.