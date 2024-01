Czy sprawą wysypiska w Kaliszu zajmie się prokuratura? Tego chcą radni Polska 2050

Odpowiedź prezydenta na interpelację ws. wysypiska nie satysfakcjonuje radnego Polski 2050 i złożył w tej sprawie już kolejne zapytanie.

- W kwietniu Miasto zabezpieczyło 1,8 mln zł na "zawarte kontrakty". Toczyła się nasza batalia, co to są za pieniądze. Później mamy informację, że zostało wykryte wysypisko, a za utylizację Miasto zapłaciło prawie 1,7 mln zł i to z tych środków zabezpieczonych w kwietniu - mówi radny Eskan Darwich.