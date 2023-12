Dawid Podsiadło ogłosił kolejny koncert w Poznaniu

Chcesz mieć bilet? Musisz się śpieszyć!

Trasa stadionowa 360 stopni w przyszłym roku zawita do trzech miast:

01.06.2024 i 02.06.2024 Gdańsk – Polsat Plus Arena Gdańsk

15.06.2024 i 16.06.2024 Poznań – Enea Stadion

22.06.2024 i 23.06.2024 Chorzów – Stadion Śląski

