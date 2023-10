Debata najmłodszych kandydatów do Sejmu z Poznania. Odpowiadali na trudne pytania

- Chcecie zlikwidować religię z polskich szkół twierdząc, że państwo musi być świeckie. Według was jest to niesprawiedliwe, bo osoba niewierząca musi chodzić na religię w szkołach a nie przeszkadza wam, że in vitro czy edukacja seksualna są finansowane z kieszeni podatników? - zapytał.

- Państwo powinno być świeckie i oddzielne od kościoła, bo są to dwie zupełnie różne sfery. In vitro i edukacja seksualna są to kwestie naukowe. Nie jest to ideologiczne – odpowiedziała.