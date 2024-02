Dieta - tak schudły: Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Kourtney Kardashian i Beyonce [2.02.20224]

Jennifer Aniston i jej dieta 9:1

Okazuje się, że 90 procent tego co ona je, to są zdrowe, nieprzetworzone, dobrej jakości produkty. 10 procent stanowią różnego rodzaju przekąski, które nie są zbyt zdrowe, ale zachęcają do tego, by tę dietę stosować. Jeniffer Aniston nie zdradza jednak, po jakie niezdrowe przekąski sięga.

- Jest to świetna dieta. Jestem fanką diety Jennifer Aniston, dlatego że ona prezentuje bardzo rozsądne podejście do żywienia - mówi w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 dr Justyna Jessa, dietetyk kliniczny.

Oto diety stosowane przez największe gwiazdy. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii:

Jennifer Lopez stawia na żywność świeżą, nieprzetworzoną i złożoną z wysokiej jakości białek

- Jeniffer Lopez dużo ćwiczy, dużo się rusza. Jej dieta jest bardzo zbilansowana. Chwali się, że sięga po koktajle i sałatki. Dba o to, by w jej potrawach było białko. Trzyma się podstawowych zaleceń zdrowotnych, żeby mieć siłę i energię na wszystkie swoje wyczyny taneczne i nie tylko - zdradza w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 Michalina Kasprowcz, trener personalny.

- Kiedy wychodzimy do restauracji, staram się wybierać zdrowe dania. Zazwyczaj zamawiam sałatkę lub rybę z warzywami. Upewniam się też, że do posiłku piję dużo wody - zdradziła w wywiadzie dla "Hello!".

Na swoich koncertach sporo się rusza. Dba o to, by w jej diecie było białko, które potrzebują nasze mięśnie, a także węglowodany w postaci owoców, kasz, ryżu, makaronu. "Pochłania" również olbrzymie ilości warzyw.

Kourtney Kardashian i jej dieta keto

Podkreśla, że jest to trudna do utrzymania dieta. Potrzebuje suplementacji.

- Jest to dieta dla ludzi, którzy bardzo lubią tłuszcze, a węglowodany nie są im do życia i szczęścia potrzebne - mówi Michalina Kasprowcz.

Beyonce i jej dieta lemoniadowa

- Beyonce stosowała dietę lemoniadową, której jako dietetyk muszą powiedzieć stanowcze: nie. Jest to bardziej głodówka niż dieta. Ona pije przez kilka dni lemoniadę, czyli wodę z sokiem z cytryny, pieprzem cayenne i syropem klonowym. Stosując tę dietę przez tak długi czas można się raczej przeczyścić niż oczyścić. Choć ona nazywa to dietą oczyszczającą - mówi Justyna Jessa.

Twórcą diety lemoniadowej jest Stanley Burroughs, ekspert medycyny naturalnej.

"Uważa on, że pierwszym krokiem do pozbycia się niepotrzebnych kilogramów jest oczyszczenie organizmu i zarazem dostarczenie mu nowej energii. Opracował specjalny tygodniowy program oczyszczający. Jego podstawą jest napój na bazie soku z cytryny i syropu klonowego. Według Burroughsa to idealne połączenie: cytryna ma działanie oczyszczające, pobudza trawienie i wzmacnia organizm, syrop klonowy to źródło bardzo potrzebnego magnezu i cynku. Z kolei woda mineralna świetnie wspomaga oczyszczanie. Właśnie taka mikstura zastąpi nam jedzenie przez pierwsze trzy dni odchudzania, kiedy to Burroughs zaleca krótką głodówkę dla lepszego oczyszczenia organizmu" - czytamy w kobieta.pl.

Potem należy stopniowo wprowadzać inne posiłki oparte głównie o owoce i warzywa, a w kolejnych dniach: ryż lub kaszę oraz ryby i owoce morza. Siódmego dnia można wrócić do normalnych posiłków, ale stosować się do generalnych zasad: jeść 5 razy dziennie, nie przejadać się, zrezygnować z produktów smażonych.