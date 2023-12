Dylematy wokół rozmów przy wigilijnym stole. "Nie zawsze możemy mówić to, co mamy na końcu języka"

Panie profesorze, o czym nie powinniśmy rozmawiać przy wigilijnym stole?

Co, jeśli podczas spotkania wybuchnie konflikt? Jak go zażegnać?

Spór można najlepiej zażegnać poprzez przejście do innego wątku. Ten spór może dotyczyć w szczególności podziału polskiego społeczeństwa na dwie połówki polityczne. Angażuje on nie tylko politykę, ale właściwie wszelkie możliwe wymiary naszego życia. Nie wierzę, aby można było rozwiązać taki konflikt przy wigilijnym stole. Gdybym miał radzić, to zalecałbym rezygnować z tych kwestii politycznych. Skoro jesteśmy razem, to może rzeczywiście warto zbudować taką scenę, na której będziemy aktorami wyłącznie życzliwego współbycia. Prawdomówność nie zawsze jest najbardziej pożądaną cechą, która powinna nam towarzyszyć. Nie zawsze możemy mówić to, co mamy na końcu języka. Czasami musimy się zastanowić, co warto nam mówić, a co lepiej po prostu przemilczeć. Radziłbym, żeby pewnych kwestii po prostu nie poruszać.