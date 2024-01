Dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu odwołany?

- Nie doszły do mnie jeszcze oficjalne informacje w tym temacie. Ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę

"To są tylko plotki i spekulacje"

Informacja o odwołaniu obecnego dyrektora RDLP w Poznaniu to pokłosie maila Jarosława Szałaty, przewodniczącego Związku Leśników Polskich RP do związkowców, do którego dotarła "GW". Szałata poinformował w nim o odwołaniu dyrektorów w Poznaniu, Białymstoku, Toruniu oraz Olsztynie.