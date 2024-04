“Marnotrawne” Lasy Państwowe w Pile. Audyt ujawnia wielkie wydatki leśników. Łazienka za blisko 100 tys. oraz mundury za 700 tys. zł

Audyt ujawnia wielkie wydatki leśników

- Zaangażowanie Lasów Państwowych w politykę jest całkowicie niedopuszczalne. Bywało tak przecież, że ostatnio Lasy Państwowe wspierały finansowo pewne działania polityczne, w tym również kampanie wyborcze. Dla ustalenia obiektywnego zakresu uchybień aktualnie prowadzimy kontrolne audyty we wszystkich jednostkach Lasów Państwowych

Łazienka za blisko 100 tys. oraz mundury za 700 tys. złotych

- W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wydano blisko 100 tysięcy złotych na dodatkową 'łazienkę' w gabinecie dyrektora. Jest zakamuflowana i ma strefę relaksu. A ta zwykła jest od zawsze 5 metrów obok (tyle, że trzeba wyjść na korytarz). Ktoś ma pomysł, po co byłem dyrektorowi takie luksusy?

Ukryta łazienka powstała jeszcze za rządów Bartosza Bazeli w RDLP w Pile. To jednak “wierzchołek góry absurdów” informuje minister Klimatu i Środowiska.

- To niewyobrażalna skala marnowania pieniędzy, skrajne upolitycznienie wydawanych pieniędzy na cele służące promocji konkretnym politykom bądź budowaniu ich wygodnego życia

- oceniła w rozmowie z money.pl dotychczasowe odkrycia audytu, Hennig-Kloska.

Inwestycją, która trafiła do Piły, były zakupione mundury za około 700 tys. złotych. 126 uniformów trafiło do lasów w Pile oraz nadleśnictw. Daje to cenę około 5,5 tys. złotych za jeden mundur. Decyzja o wzorach uniformu leśnika podjęta została zaledwie na dzień przed zaprzysiężeniem nowego rządu 13 grudnia informuje money.pl. W rozmowie z portalem minister Hennig-Kloska zapowiedziała zawieszenie rozporządzenia oraz poddała w wątpliwość wycenę mundurów, która poddana zostanie analizie.