Echa kontrowersyjnej śmierci byłego piłkarza Lecha Poznań. Ośrodek na Mogileńskiej w ogniu krytyki. "Nie wszystkich uleczymy i zadowolimy"

Po wtorkowej publikacji napisała do nas m.in. pani Justyna, która znalazła się w podobnej sytuacji do rodziny Czesława Szczepankiewicza.

– ZOL na Mogileńskiej od lat ma bardzo skrajne opinie – jedni chwalą oddziały rehabilitacji, inni piętro ostatnie nazywają umieralnią... Ja zaliczam się do tych drugich, tym samym potwierdzając słowa rodziny Pana Czesława. 1 sierpnia 2021 r. na Mogileńskiej odszedł mój ojciec, choć czasem myślę po jakim czasie od śmierci ktoś się zorientował, zajrzał do niego zobaczył, że odszedł. Znajomy z zakładu pogrzebowego, powiedział do mojej mamy: ja tam szybko jadę, tam nie ma chłodni, tylko piwnica. Tata leżał na podłodze przykryty workiem, obok jeszcze ktoś, wiedział kogo zabiera – tylko dlatego, że go znał