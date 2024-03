Enea Energetyk Poznań ma się czym pochwalić. Puchary mistrzostw Polski juniorek i juniorów w siatkówce już są w domu

- Finał był bardzo zacięty. Był to jeden z najlepszych finałów, jaki widziałam i jeszcze miałam przyjemność brać w nim udział. Zabrakło bardzo niewiele. Ekipa ze Stężycy była lepsza, ale mimo to możemy być z siebie bardzo dumne. Zostawiłyśmy wiele serducha na boisku

- powiedziała Sobanty.

Męska drużyna Enei Energetyka może się cieszyć z medalu z tego najmniej cennego kruszcu. Podopieczni Dominika Hajduka i Szymona Kurowskiego, najpierw w półfinale ulegli przyszłym mistrzom AZS Częstochowa 1:3, by w meczu o trzecie miejsce wygrać z Metrem Warszawa 3:1, rewanżując się za porażkę w grupie.

- Ten medal to dla nas ogromna radość. W ten sezon wchodziliśmy bardzo ostrożnie. Nie wiedzieliśmy, na co nas stać. Każdy mecz to była walka o życie. Chłopcy wykonali fantastyczną robotę. Jestem z nich szalenie dumny