Ewakuacja Sądu Najwyższego. Posiedzenie Izby Cywilnej wciąż trwa. Będzie uchwała w sprawie frankowiczów ? Komu na niej zależy?

Brak uchwały w sprawie frankowiczów nie szkodzi konsumentom

Jednak jak twierdzi Tomasz Konieczny, radca prawny z kancelarii Konieczny Polak Radcowie Prawni to nie jest wcale zła wiadomość dla posiadaczy kredytów frankowych. - Brak uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a więc status quo to dobra wiadomość dla kredytobiorców, a nie banków - mówi Od października 2019 r., tj. od słynnego wyroku TSUE w sprawie Dziubak vs Raiffeisen (C-260/18) orzecznictwo sądów powszechnych, ale też samego Sądu Najwyższego jest przecież jednoznacznie korzystne dla konsumentów. Środowisko konsumenckie nie nalega, by uchwała tej rangi i o takim spektrum tematyki była w ogóle podjęta – to orzecznictwo TSUE przyniosło realne zmiany w linii orzecznictwa sądów powszechnych i przy nim można byłoby pozostać. Uchwała SN była tak samo oczekiwana, jak i groźna – istniała obawa, że SN będzie zmierzał równoważenia interesów, limitując ochronę konsumencką lub wprowadzając pewne elementy ratujące sektor bankowy (jak to się stało zresztą z kreacyjnym, bo niewynikającym na pewno z przepisów Kodeksu cywilnego przesuwaniem terminu wymagalności, a przez to terminu przedawnienia roszczeń banku - podkreśla prawnik