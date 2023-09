Fatalna informacja dla Warty Poznań. Kluczowy zawodnik narzeka na ból. "Jego przerwa będzie dłuższa niż krótsza".

- Naszej drużynie jest trudno odpalić na początku sezonu. Teraz są urazy, a latem często odchodzi od nas kilku kluczowych zawodników. Mam nadzieję, że to ostatni raz, gdy Dima Stavropoulos musiał zejść z boiska przed czasem. Ostatnio dołączył do nas Bogdan Tiru. On pewnie w październiku będzie całkowicie gotowy do gry. Patrzę z dużym optymizmem na to, co się będzie działo w przyszłości - mówi Szulczek.