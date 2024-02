Felieton Waligóry: Czekając na spadochroniarzy i nagle zainteresowanych

Oczywiście wiem, jak każdy, że nie sposób być kandydatem bez poparcia. Że jak jest się w jakiejś partii, to ona ostatecznie wybiera kogo poprzeć, kogo wesprzeć gigantycznym funduszem wyborczym. I bardzo, ale to bardzo niewielkie szanse na wygraną w wyborach ma ten, kto takiego poparcia nie ma. Ale wyjątki się zdarzają. Ale gdzie odwaga? Gdzie przede wszystkim - wykazywane ciągle zainteresowanie domeną, którą ma się rządzić? I gdzie, na Boga, samodzielność? Jak ktoś chce rządzić półmilionowym miastem, budżetem liczonym w miliardach i wpływać na poprawę losu tylu ludzi, a nie potrafi powiedzieć: tak, chcę to robić? A jak już partia mówić pozwoli, to co? To nagle, dwa miesiące przed wyborami, ogłosi jak to zawsze i z całego serca kochał stolicę Wielkopolski, kibicował Lechowi, nie zapominając o Warcie, chodził na Olimpię, słuchał Eleni w Arenie, jadał rogale z Merkurego, a pączki - no wiadomo, że nie od Bliklego?