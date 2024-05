Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.05

Gdzie obecnie (6.05 10:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Leszno ul. Okrężna działki nr 32/9, 53/2, 53/8, 72/7, MAR-GUM, PPHU GALAXY, Stolarstwo WOLSKI; ul. Pancernych 1A; ul. Strzelecka nr 9, 13, nr 28 do 52 parzyste, działka nr 13/4 (MPWiK Leszno), Kręgielnia, Związek Łowiecki; ul. Żołnierska nr 9, nr 13 do 25. 6.05 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145, 6.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Międzychodzka 1, 2, 2A, 18B, 19, od 21 do 24, ul. Młyńska od 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 7, ul. Poznańska 1, ul. Targowa od 1 do 12, działka nr 210/2, 536, Restauracja Leonardo, Salon Fryzjerski PATI, Salon Fryzjerski Antosz, Sklep Wielobranżowy Henryk Młynarski, ADF STHIL Dariusz Wesołowski, Serwis Usługowo-Handlowy "GAL-DOM" Hoły Paweł, 6.05 od godz. 9:00 do 12:00

gm. Bojanowo: Gołaszyn nr 40 do 43, 53 do 55A, AGRIFOOD (dz. 1093/10), działka nr 1093/4 (GS). 6.05 od godz. 8:30 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Dębe , Kolonia Skarszewek 64H, 66, Skarszew od 13 do 28, od 30 do 34, od 56 do 62, od 64 do 72, 101B, od 116 do 118, 121, 122, 125, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 139A, .., 0016 Skarszew-233, 153, 193, 398. 5.06 od godz. 9:00 do 11:00

Tarnówka 84, 90, 92A, 93, od 95 do 97, 97A, od 100 do 104, 106, 107, 70177, 394, 401, 404. 5.06 od godz. 11:00 do 15:00

Kiełczew Górny 1, 4, 4 A, 5, 6, 9, od 12 do 16, 16 A, 17, 18B, od 19 do 28, od 30 do 33, 33 a, od 34 do 38, od 40 do 48, 48 A, od 49 do 56, 56A, 57, 58, 70046, 70047, 109/1, 79, Kiełczew Smużny Pierwszy 36, 70053, Wandynów 2, 3, 5, 6, 6A, 8, 11, od 13 do 15, 15A, 92, 70107.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00