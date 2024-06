Grunwald po pierwszym barażu tak samo blisko i daleko od Ligi Centralnej jak przed nim. W rewanżu nie wolno pozwolić rywalom się rozkręcić

– Zawody były piękne i dramatyczne. Mieliśmy cztery bramki przewagi, ale we współczesnej piłce ręcznej taka przewaga niewiele znaczy. Wystarczyło kilka naszych błędów i rywale po kontrach odrobili wszystkie straty. Byliśmy już nawet na minusie, ale na szczęście w ostatniej sekundzie, po ustawionej akcji, trafił z drugiej linii Dawid Krzywicki i zapewnił nam remis – mówił rozemocjonowany trener gospodarzy, Michał Tórz.

Jego zdaniem w rewanżu poznaniacy nie są bez szans.

– Nie będziemy kalkulować. W Łodzi damy z siebie wszystko, bo nie mamy nic do stracenia. Dla nas będzie to 31. mecz w sezonie, ale myślę, że to jest nasza mała przewaga, bo to my jesteśmy w rytmie meczowym, a nie łodzianie – przekonywał szkoleniowiec Grunwaldu.