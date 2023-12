Grypa znów atakuje dzieci. Zakażeń jest dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, a oddziały pediatryczne pękają w szwach

Lekarze przestrzegają rodziców - grypa znów zaczęła szaleć. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba chorych dzieci wzrosła nawet dwukrotnie, a na oddziałach pediatrycznych robi się już tłoczno.

Jak alarmuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny od początku roku do końca listopada w kraju odnotowano 5 590 potwierdzonych przypadków zachorowań na grypę u dzieci do 14. roku życia. W analogicznym okresie 2022 r. było to 2 019 zachorowań. To ponad dwa razy więcej.

Nie lepiej sytuacja wygląda w Wielkopolsce. Jak informuje Wiesława Kostuj, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, od początku roku do 30 listopada w województwie potwierdzono 924 przypadków grypy, z czego 342 odnotowano u dzieci do 14 roku życia. Rok wcześniej dane od stycznia do końca listopada wskazywały na 391 wszystkich zakażeń grypą, z czego 251 wykryto u dzieci do 14 roku życia. Do końca listopada w Wielkopolsce wykonano 5 317 szybkich testów antygenowych w kierunku grypy. Z różnych części kraju płyną niepokojące informacje o problemach z jakimi mierzą się oddziały pediatryczne w związku z ogromną liczbą małych pacjentów. Jak podaje WP Parenting, w Szpitalu im. Żeromskiego w Krakowie Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii jest już przepełniony do tego stopnia, że dla kolejnych chorych trzeba szukać miejsc w innych placówkach na terenie całego województwa.

Jak relacjonuje dr Ewelina Gowin, wirusolog z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu, sytuacja związana z zachorowaniami na grypę nie jest jeszcze aż tak dramatyczna w Poznaniu.

- Na szczęście w naszym szpitalu nie obserwujemy jeszcze dużej liczby przypadków zachorowań na grypę, których przebieg byłby na tyle ciężki, że wymagałyby one hospitalizacji - informuje dr Ewelina Gowin. Ale dodaje: - W tej chwili mamy jednak naprawdę dużo zakażeń COVID-19 i zakażeń RSV. I to są rzeczywiście ciężkie przypadki, z poważnymi objawiamy ze strony dróg oddechowych.

Obecnie znajdujemy się w środku sezonu infekcyjnego, który może potrwać nawet do marca. Dlatego w tym czasie powinniśmy szczególnie dbać o naszą odporność. Unikajmy dużych skupisk ludzi, ubierajmy się ciepło i nie przychodźmy do pracy, czy nie posyłajmy dziecka do szkoły, jeśli pojawiają się objawy choroby. Jak przypominają lekarze, najlepszą formą ochrony przed zakażeniami wirusami grypy, RSV czy koronawirusem są szczepienia.

