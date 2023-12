Jednak, jak informuje Wojewódzki konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej, w skali całego województwa, problem nie jest aż tak duży.

– Z tego co wiem, to udaje się zaszczepić większość chętnych. Widzimy, że to zainteresowanie może się zwiększać, bo odnotowuje się też coraz więcej zachorowań, więc być może inaczej ludzie będą do tego podchodzić. Co więcej, cały czas zgłaszają się też chętni na te poprzednie dawki, jeżeli wcześniej ich nie przyjęli – tłumaczy dr n. farm. Stefan Piechocki.