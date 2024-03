III Forum Poznańskiego Sportu za nami. Były nagrody, stypendia oraz podziękowania dla dyrektor wydziału sportu od prezydenta miasta

- powiedziała nam Ewa Bąk.

Forum otworzył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podziękował dyrektorce za wiele lat pracy oraz poświęceń, mówiąc, że rozwój poznańskiego sportu to w dużej mierze jej zasługa.

- Staramy się o ten sport dbać, w taki sposób, aby wszystkie dyscypliny były docenione. To nie proste w latach, gdy piłka nożna zdominowała inne dyscypliny. Wiem, że na sport powinniśmy przeznaczać więcej pieniędzy. Powinniśmy więcej robić, więcej budować, a kluby sportowe powinny otrzymywać większe środki. Jest tak, jak jest, mamy do dyspozycji tyle pieniędzy, ile mamy, i staramy się robić to, co uważamy za najważniejsze. Czyli budować ten sport u podstaw, ten fundament w postaci sportu dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że przyjdzie również czas, że będziemy wspierać sport wyczynowy, ale w tej różnorodności, by nie koncentrować się na jednej dyscyplinie