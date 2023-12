Jacek Jaśkowiak ogłosił ważną decyzję. Wystartuje w wyborach na prezydenta Poznania

- To mnie nie interesuje, czy ktoś coś pomyśli. Nie sądziłem, gdy po raz pierwszy startowałem w tych wyborach, że przyjdzie mi przez osiem lat zarządzać Poznaniem w warunkach sprawowania rządów przez partię, która zwalcza samorząd, która również w zakresie finansowym działa tak, by samorządy miały mniej pieniędzy

– wyjaśnił Jacek Jaśkowiak.

Zdaniem prezydenta Poznania, pod obecnymi rządami samorządy nie będą traktowane jak wrogowie władzy centralnej, staną się partnerami. Jacek Jaśkowiak powiedział, że w kolejnej kadencji będzie chciał m.in. zrealizować przebudowę hali widowiskowo-sportowej Arena. - To jest koszt na poziomie 460 mln zł. Jeżeli wystartuję w tych wyborach, to mogę zadeklarować, że to domknę - tak, jak wcześniej deklarowałem - tramwaj na Naramowice, wiele innych rzeczy. To było 250 inwestycji, które zrealizowaliśmy - powiedział.