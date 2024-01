Jacek Jaśkowiak wskazał, z kim będzie walczył w wyborach na prezydenta Poznania. Co zrobi, jeśli przegra?

W rozmowie z "Pulsem Biznesu" Jaśkowiak powiedział, że najprawdopodobniej będzie konkurował z Jadwigą Emilewicz, którą uważa za mocnego przeciwnika. Podzielił się też swoimi przypuszczeniami, że lewica może wystawić do kandydatury na prezydenta Poznania Beatę Urbańską.

Jacek Jaśkowiak i remonty w Poznaniu

- Nie zawsze ktoś, kto ma wiedzę polityczną, ma kompetencje do zarządzania. Mam w spółkach kilku polityków, ale wiedzą, że jestem brutalny i jak coś popsują, zapłacą głową. To trudne w polityce, trzeba być asertywnym

"Mam dżentelmeńską umowę z synem"

Jaśkowiak został też zapytany o zadłużenie miasta. Według niego dług wynosi 2,1 mld złotych, to 40 proc. dochodów budżetu. W momencie objęcia rządów przez obecnego prezydenta Poznania zadłużenie miasta wynosiło 60 proc.

Zdradził również, co zrobi, jeśli nie wygra wyborów. - Wracam do biznesu. Mam dżentelmeńską umowę z synem, że będę mógł wrócić do firmy, którą założyłem ponad 20 lat temu - podsumował.