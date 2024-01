Jacek Jaśkowiak czeka na kontrkandydatów w wyborach na prezydenta Poznania. Tymczasem partie dopiero zwierają szyki

Jacek Jaśkowiak wciąż nie ma kontrkandydatów

Swoją kampanię wyborczą będzie on prowadził po godzinach, w czasie wolnym. Trzeba jednak zauważyć, że formalnie wciąż nie został on wskazany na swojego kandydata przez Platformę Obywatelską.

- Z każdym można przegrać. Kiedy wygrałem w 2014 roku wszyscy uważali, że musi wygrać Ryszard Grobelny. Do tego trzeba podchodzić z pokorą, tak jak w sporcie czy biznesie. Trzeba zrobić swoje. Absolutnie ostatnią rzeczą, jaką chcę zrobić to lekceważenie kogokolwiek

Prezydent Poznania jeszcze przed Nowym Rokiem ogłosił, że będzie się ubiegać o trzecią i ostatnią kadencję. Mimo to do tej pory nie poznaliśmy jego kontrkandydatów. Urzędujący prezydent nie obawia się ich dużej liczby, liczy za to na merytoryczne debaty w przyszłej kampanii wyborczej.

Platforma Obywatelska jeszcze bez list

- Platforma ma teraz zbyt wiele intratnych stanowisk do obsadzenia, żeby ktoś miał się przejmować jakąś tam prezydenturą w Poznaniu. Inaczej by było, gdyby przegrali wybory

Z kim wystartuje Lewica?

Jeśli Lewica chce liczyć na większą liczbę mandatów, to musi wystartować z inną partią. Pięć lat temu samodzielny start do rady miasta zakończył się wprowadzeniem tylko dwóch radnych.

Trzecia Droga wystawi swojego kandydata na prezydenta

Krótka lista kandydatów PiS

Nieaktywni radni nie znajda się na listach PiS

Wstępnie zostały za to ułożone listy Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku województwa oraz do poznańskiej rady miasta.

- Dotychczasowi radni będą startowali jako liderzy. Będziemy się opierali na osobach, które już kiedyś kandydowały

- mówi Michał Grześ, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Podkreśla, że przede wszystkim najważniejsze jest, aby kandydaci do poznańskiej rady chcieli w niej pracować i aby byli lojalni wobec klubu. Przytacza przykład Łukasza Kapustki, który do rady miasta został wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, po czym przystąpił do klubu Wspólny Poznań.

Michał Grześ jest także członkiem rady wojewódzkiej partii. Listy kandydatów do sejmiku województwa są już ułożone. Nie wszyscy dotychczasowi radni się na nich znaleźli.