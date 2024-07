Wczesne lata i początki kariery Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis urodziła się 22 listopada 1958 roku w Los Angeles. Zanim stała się rozpoznawalną aktorką, studiowała prawo na University of the Pacific w Stockton w Kalifornii. Jednak jej pasja do aktorstwa okazała się silniejsza, co skłoniło ją do rezygnacji ze studiów i całkowitego poświęcenia się karierze aktorskiej.

Talent Jamie Lee Curtis został dostrzeżony, gdy zagrała w serialu "Test na inteligencję", wcielając się w rolę kelnerki. To właśnie ta rola otworzyła jej drogę do dalszych sukcesów. Niebawem pojawiła się jako porucznik Barbara Duran w serialu komediowym "Operation Petticoat", a jej pierwszym dużym sukcesem kinowym był horror "Halloween", który przyniósł jej szerokie uznanie i zadomowił w gatunku horrorów.