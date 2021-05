Jazda pojazdami po lesie będzie dozwolona? Powstała ankieta Lasów Państwowych na temat off roadu. Chcą poznać oczekiwania środowiska EBBA

Jazda pojazdami silnikowymi po lesie jest zabroniona, mimo to nie brakuje osób, które zakaz łamią i rozjeżdżają tereny leśne. Lasy Państwowe stworzyły ankietę dla miłośników off roadu, aby poznać skalę zjawiska, potrzeby środowiska, motywację i sposoby uprawiania off roadu. W ciągu doby ankietę wypełniło 10 tys. osób. - Ankieta w żaden sposób nie jest deklaracją zmiany prawa i otwarcia lasów na ten rodzaj aktywności. Dopiero po analizie jej wyników zostaną podjęte kolejne działania - mówi dr inż. Małgorzata Krokowska-Paluszak. Co grozi za jazdę po lesie?