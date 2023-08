Jedyny taki zabytek w Polsce z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu będzie uszkodzony. Dlaczego?

Walczył z rosyjskimi czołgami w największej bitwie pancernej świata na Łuku Kurskim, wygląda jakby dopiero co opuścił linię produkcyjną zakładów Daimler Benz, jest sprawny - jeździ, a do tego jest najlepiej zachowanym i odrestaurowanym czołgiem tego typu w Polsce. Niestety - za kilka dni będzie... dekompletowany, pozbawiany części! Poznańscy muzealnicy obiecują, że w przyszłości czołg wróci na ekspozycję, ale trzeba będzie znowu włożyć wiele pracy i środków w jego kolejną odbudowę.

Jedyny taki pancerny zabytek w Polsce będzie uszkodzony. Dlaczego?

Panzerkamfwagen III, niemiecki czołg średni z czasów II wojny światowej trafił do Polski w 2014 roku, jako pordzewiała, niekompletna „wydmuszka”. To i tak jednak cud, że przetrwała do naszych czasów – tylko dlatego, że po wojnie zatopiono ją w Norwegii w betonie. Po kilku latach intensywnych prac nad restauracją i odbudową pordzewiałej bryły, w ostatnich dniach grudnia 2020 roku do Poznania przyjechała laweta z eleganckim czołgiem w odcieniu żółtej barwy, typowej dla niemieckiej broni pancernej, po czym czołg zjechał z niej z pomocą wyciągarki i stanął na placu Muzeum Broni Pancernej. Patrząc na niego, trudno było uwierzyć, że to ten sam czołg, odkuty kilka lat wcześniej z betonu! I zanim jego sławę nieco przyćmił inny superzabytek – oryginalny oraz jedyny zachowany i odbudowany przedwojenny polski czołg Vickers – niemiecka „Trójka” była niekwestionowaną perłą poznańskiej kolekcji pancernej!

Niestety - wtorek 15 sierpnia będzie ostatnim w zasadzie dniem publicznej prezentacji znakomicie odrestaurowanego czołgu. Muzeum musi go… zdekompletować, pozbawiając m.in. elementów podwozia. Pancerna trójka stanie się na nowo niejeżdżącą i niekompletną maszyną, która w takim stanie będzie musiała być wycofana z ekspozycji.

- Musimy wymontować z tego czołgu te części, które kilka lat temu były nam wypożyczone z muzeum w Skarżysku-Kamiennej i oddać je tam - mówi ppłk Tomasz Ogrodniczuk, szef Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. - Skończył się czas wypożyczenia, a nie udało nam się uzyskać zgody na pozostawienie ich w czołgu. Zobacz też: Części zamienne do czołgów Abrams mogą być produkowane w Poznaniu. Podpisano ważną umowę

Poznań proponował, że w zamian za te części, które już wcześniej były odrestaurowane i posłużyły do odbudowy Panzera III, przekaże właścicielowi takie same elementy, pozyskane już po zainstalowaniu tych wypożyczonych. Niestety – do Skarżyska – Kamiennej mają wrócić te same części, które stamtąd wypożyczono.

Dlaczego trzeba zniszczyć świetnie odtworzony zabytek?

Trzeba zatem - mówiąc wprost - zniszczyć świetnie odtworzony zabytek, wzór dla modelarzy pancernych i pozbawić go niektórych elementów konstrukcyjnych.

- Musimy to zrobić. Ale tyle pracy i środków włożono w ten czołg, że nie można go w takim stanie zostawić: będziemy restaurować posiadane części i instalować je w nim, choć wszystkiego niestety nie mamy - mówi Tomasz Ogrodniczuk. - Brakuje nam np. lewego tylnego wahacza, a mamy dwa prawe. Poszukujemy zatem części do Panzera III, możemy je odkupić lub wymienić na posiadane już podwójne. Zobacz też: Tramwaj z Poznania do Swarzędza już za kilka lat! Władze Poznania, Swarzędza i spółki VW Poznań podpisały list intencyjny Poznańska „Trójka” pamięta bitwę pod Kurskiem latem 1943 roku. Była wtedy czołgiem wersji H, z krótkolufową armatą kalibru 50 mm. Po bitwie przebudowano ją na wersję N, z działem 75 mm i wysłano do 211 Batalionu Pancernego w Norwegii, gdzie czołg doczekał końca wojny. W barwach norweskich służył do końca lat pięćdziesiątych, później pozbawiono go wielu elementów i zalano betonem tworząc z niego niewielki bunkier przy lotnisku Bardufoss.

Odkuty w 2013 roku, rok później trafił do Polski, gdzie był odbudowywany w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu, w zakładzie Artura Zysa i w Pracowni Renowacji Zabytków Techniki Militarnej w Wolsztynie. Otrzymał m.in. zastępczy silnik i może poruszać się już o własnych siłach – jest tym samym jednym z najlepiej odrestaurowanych czołgów Panzer III na świecie, a na pewno – jedynym takim w Polsce.

