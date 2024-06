Kąpieliska w woj. wielkopolskim otwarte dziś (24.06.2024). Lista

Przekonaj się, które kąpieliska w województwie wielkopolskim dzisiaj (24.06.2024) są czynne. W Polsce sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

Kąpielisko Strzeszynek na jeziorze Strzeszyńskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.06.2024 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Poznań, Koszalińska 15

Poznań

wielkopolskie

Poznań, Koszalińska 15 Poznań wielkopolskie Akwen: Jezioro Strzeszyńskie

Długość lini brzegowej: 65m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim w Krzyżownikach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.06.2024 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Poznań, Nad Jeziorem 21

Poznań

wielkopolskie

Poznań, Nad Jeziorem 21 Poznań wielkopolskie Akwen: Jezioro Kierskie

Długość lini brzegowej: 45m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Akwen Tropicana w Owińskach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 8/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 17.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Owińska, Plażowa 1

Owińska

wielkopolskie

Owińska, Plażowa 1 Owińska wielkopolskie Akwen: Zbiornik Pożwirowy A

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Chomęcickim w Chomęcicach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chomęcice, Nad Jeziorem

Chomęcice

wielkopolskie

Chomęcice, Nad Jeziorem Chomęcice wielkopolskie Akwen: Jezioro Chomęcickie

Długość lini brzegowej: 40m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Lusowskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 25.07.2023 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Lusowo, Ogrodowa

Lusowo

wielkopolskie

Lusowo, Ogrodowa Lusowo wielkopolskie Akwen: Jezioro Lusowskie

Długość lini brzegowej: 66m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim w Jarosławcu

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.06.2024 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jarosławiec, Jarosławiec

Jarosławiec

wielkopolskie

Jarosławiec, Jarosławiec Jarosławiec wielkopolskie Akwen: Jezioro Jarosławieckie

Długość lini brzegowej: 11m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko OAZA-BŁONIE nad Jeziorem Kórnickim w Kórniku

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 20/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kórnik, Leśna 6

Kórnik

wielkopolskie

Kórnik, Leśna 6 Kórnik wielkopolskie Akwen: Jezioro Kórnickie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Zborowo, Zborowo

Zborowo

wielkopolskie

Zborowo, Zborowo Zborowo wielkopolskie Akwen: Jezioro Niepruszewskie

Długość lini brzegowej: 98m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Niepruszewie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Niepruszewo, Poznańska

Niepruszewo

wielkopolskie

Niepruszewo, Poznańska Niepruszewo wielkopolskie Akwen: Jezioro Niepruszewskie

Długość lini brzegowej: 70m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy Hotelu Szablewski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 27/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 14 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Dymaczewo Nowe, Pod Topolami 1

Dymaczewo Nowe

wielkopolskie

Dymaczewo Nowe, Pod Topolami 1 Dymaczewo Nowe wielkopolskie Akwen: Jezioro Dymaczewskie

Długość lini brzegowej: 57m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Pamiątkowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Pamiątkowo, Pamiątkowo

Pamiątkowo

wielkopolskie

Pamiątkowo, Pamiątkowo Pamiątkowo wielkopolskie Akwen: Jezioro Pamiątkowskie

Długość lini brzegowej: 70m

Dodatkowe informacje: na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, zakaz wprowadzania zwierząt domowych.

Kąpielisko Pobiedziska nad Jeziorem Biezdruchowo

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2023 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Pobiedziska, Kiszkowska

Pobiedziska

wielkopolskie

Pobiedziska, Kiszkowska Pobiedziska wielkopolskie Akwen: Jezioro Biezdruchowskie

Długość lini brzegowej: 49m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Miejskie Oborniki

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Oborniki, Kowanowska 38a

Oborniki

wielkopolskie

Oborniki, Kowanowska 38a Oborniki wielkopolskie Akwen: Sztuczny zbiornik wodny powstały po wyrobisku żwiru

Długość lini brzegowej: 235m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

🚩Kąpielisko Miejskie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 1/09/2024 Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Środa Wielkopolska

wielkopolskie Akwen: Zalew Średzki

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: 2023, , jakość doskonała, 2022, , jakość doskonała, 2021, , jakość doskonała, 2020, , nieklasyfikowane, 2019, , nowe kąpielisko, 2018, , nowe kąpielisko.

Kąpielisko miejskie Rogoźno

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rogoźno, Plażowa

Rogoźno

wielkopolskie

Rogoźno, Plażowa Rogoźno wielkopolskie Akwen: Jezioro Rogozińskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 1

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jarosławki, Jarosławki

Jarosławki

wielkopolskie

Jarosławki, Jarosławki Jarosławki wielkopolskie Akwen: Jezioro Jarosławskie

Długość lini brzegowej: 150m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 2

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jarosławki, Jarosławki

Jarosławki

wielkopolskie

Jarosławki, Jarosławki Jarosławki wielkopolskie Akwen: Jezioro Jarosławskie

Długość lini brzegowej: brak danych

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kłecko, Kłecko

Kłecko

wielkopolskie

Kłecko, Kłecko Kłecko wielkopolskie Akwen: Jezioro Kłeckie

Długość lini brzegowej: 85m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Zajączkowo, Zajączkowo

Zajączkowo

wielkopolskie

Zajączkowo, Zajączkowo Zajączkowo wielkopolskie Akwen: Jezioro Zajączkowskie

Długość lini brzegowej: 25m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Główna w Cichowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.09.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Cichowo, Osiedle Brzeg Ruczaju 4A

Cichowo

wielkopolskie

Cichowo, Osiedle Brzeg Ruczaju 4A Cichowo wielkopolskie Akwen: Jezioro Cichowo

Długość lini brzegowej: 65m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Borzątew, Borzątew

Borzątew

wielkopolskie

Borzątew, Borzątew Borzątew wielkopolskie Akwen: Jezioro Kłeckie

Długość lini brzegowej: 70m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dębcu nad J. Wonieskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Nowy Dębiec, Nowy Dębiec

Nowy Dębiec

wielkopolskie

Nowy Dębiec, Nowy Dębiec Nowy Dębiec wielkopolskie Akwen: Jezioro Wonieskie

Długość lini brzegowej: 40m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w miejscowości Kobylec

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.08.2019 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kobylec, Kobylec

Kobylec

wielkopolskie

Kobylec, Kobylec Kobylec wielkopolskie Akwen: Jezioro Kobyleckie

Długość lini brzegowej: 380m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w miejscowości Kamienica

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.08.2019 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 8 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wągrowiec, Kamienica

Wągrowiec

wielkopolskie

Wągrowiec, Kamienica Wągrowiec wielkopolskie Akwen: Jezioro Kaliszańskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Chrzypskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 19.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chrzypsko Wielkie, Jeziorna

Chrzypsko Wielkie

wielkopolskie

Chrzypsko Wielkie, Jeziorna Chrzypsko Wielkie wielkopolskie Akwen: Jezioro Chrzypskie

Długość lini brzegowej: 32m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Wartosław

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.08.2023 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 26°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wartosław, Wartosław

Wartosław

wielkopolskie

Wartosław, Wartosław Wartosław wielkopolskie Akwen: Jezioro Pożarowskie

Długość lini brzegowej: 45m

Dodatkowe informacje: na kąpielisku jest pomost, molo, toaleta, przebieralnie, miejsce na plaży dla dzieci.

Kąpielisko na Jeziorze Dużym na obszarze Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu- ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.09.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Lubasz, Kościelna 4

Lubasz

wielkopolskie

Lubasz, Kościelna 4 Lubasz wielkopolskie Akwen: Jezioro Duże

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na Jeziorze Górznickim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Górzno, Górzno

Górzno

wielkopolskie

Górzno, Górzno Górzno wielkopolskie Akwen: Jezioro Górznickie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Osieczna ul. Gostyńska 5A

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 17.07.2023 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Osieczna, Gostyńska 5A

Osieczna

wielkopolskie

Osieczna, Gostyńska 5A Osieczna wielkopolskie Akwen: Jezioro Łoniewskie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chojno

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 25°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chojno-Wieś, Chojno-Wieś

Chojno-Wieś

wielkopolskie

Chojno-Wieś, Chojno-Wieś Chojno-Wieś wielkopolskie Akwen: Jezioro Radziszewskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: na kąpielisku jest pomost, molo, toaleta, przebieralnie, miejsce na plaży dla dzieci.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 5.07.2018 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sieraków, Poznańska 28

Sieraków

wielkopolskie

Sieraków, Poznańska 28 Sieraków wielkopolskie Akwen: Jezioro Jaroszewskie

Długość lini brzegowej: 120m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy jeziorze Karczewnik

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chodzież, Kochanowskiego

Chodzież

wielkopolskie

Chodzież, Kochanowskiego Chodzież wielkopolskie Akwen: Jezioro Karczewnik

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

🚩Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres: Margonin

wielkopolskie Akwen: Jezioro Margonińskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: 2023, , jakość doskonała, 2022, , jakość doskonała, 2021, , jakość doskonała, 2020, , nieklasyfikowane, 2019, , nowe kąpielisko, 2018, , nowe kąpielisko.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Karpicko, Jeziorna

Karpicko

wielkopolskie

Karpicko, Jeziorna Karpicko wielkopolskie Akwen: Jezioro Wolsztyńskie

Długość lini brzegowej: 49m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Parku Miejskim w Wolsztynie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wolsztyn, Drzymały

Wolsztyn

wielkopolskie

Wolsztyn, Drzymały Wolsztyn wielkopolskie Akwen: Jezioro Wolsztyńskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Skorzęcin

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Skorzęcin, Skorzęcin

Skorzęcin

wielkopolskie

Skorzęcin, Skorzęcin Skorzęcin wielkopolskie Akwen: Jezioro Niedzięgiel

Długość lini brzegowej: 145m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na Jeziorze Młyńskim w Prusimiu

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 9.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Prusim, Prusim 15

Prusim

wielkopolskie

Prusim, Prusim 15 Prusim wielkopolskie Akwen: Jezioro Młyńskie

Długość lini brzegowej: 48m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na Jeziorze Kuchennym w Prusimiu

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Prusim, Prusim 5

Prusim

wielkopolskie

Prusim, Prusim 5 Prusim wielkopolskie Akwen: Jezioro Kuchenne

Długość lini brzegowej: 20m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy Jeziorze Miejskim w Chodzieży

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chodzież, Bulwar Łazienki Chodzieskie

Chodzież

wielkopolskie

Chodzież, Bulwar Łazienki Chodzieskie Chodzież wielkopolskie Akwen: Jezioro Miejskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Boszkowo, Boszkowo, ul. Wierzbowa

Boszkowo

wielkopolskie

Boszkowo, Boszkowo, ul. Wierzbowa Boszkowo wielkopolskie Akwen: Jezioro Dominickie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.08.2023 Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Powidz,

Powidz

wielkopolskie

Powidz, Powidz wielkopolskie Akwen: Jezioro Powidzkie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy Jeziorze Siekiera w Szamocinie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Szamocin, Parkowa

Szamocin

wielkopolskie

Szamocin, Parkowa Szamocin wielkopolskie Akwen: Jezioro Siekiera

Długość lini brzegowej: 500m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Świętym w Obrze

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.06.2024 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Obra, Cmentarna

Obra

wielkopolskie

Obra, Cmentarna Obra wielkopolskie Akwen: Jezioro Święte

Długość lini brzegowej: 83m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2024 - 18/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Zbąszyń, Wypoczynkowa 2

Zbąszyń

wielkopolskie

Zbąszyń, Wypoczynkowa 2 Zbąszyń wielkopolskie Akwen: Jezioro Zbąszyńskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Brenno Ostrów nad Jeziorem Białym

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 14 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Brenno, Plażowa

Brenno

wielkopolskie

Brenno, Plażowa Brenno wielkopolskie Akwen: Jezioro Białe-Miałkie

Długość lini brzegowej: 70m

Dodatkowe informacje: strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na Jeziorze Mierzyńskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Mierzyn, Mierzyn

Mierzyn

wielkopolskie

Mierzyn, Mierzyn Mierzyn wielkopolskie Akwen: Jezioro Mierzyńskie

Długość lini brzegowej: 116m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Nowa Plaża w Trzciance - jezioro Sarcze

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Trzcianka, Piotra Skargi 56

Trzcianka

wielkopolskie

Trzcianka, Piotra Skargi 56 Trzcianka wielkopolskie Akwen: Jezioro Sarcze

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Logo w Trzciance - jezioro Długie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Trzcianka, Gorzowska

Trzcianka

wielkopolskie

Trzcianka, Gorzowska Trzcianka wielkopolskie Akwen: Jezioro Długie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na Jeziorze Wilczyńskim zlokalizowane w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT Mrówki-Kownaty

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kownaty, Mrówki-Kownaty

Kownaty

wielkopolskie

Kownaty, Mrówki-Kownaty Kownaty wielkopolskie Akwen: Jezioro Wilczyńskie

Długość lini brzegowej: 20m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska.

Kąpielisko: Piaszczyste

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Piła, Piła Piaszczyste

Piła

wielkopolskie

Piła, Piła Piaszczyste Piła wielkopolskie Akwen: Jezioro Piaszyste

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Krzyż Wielkopolski, A.Mickiewicza 36

Krzyż Wielkopolski

wielkopolskie

Krzyż Wielkopolski, A.Mickiewicza 36 Krzyż Wielkopolski wielkopolskie Akwen: Jezioro Królewskie

Długość lini brzegowej: 90m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Płotki

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Piła, Piła Płotki

Piła

wielkopolskie

Piła, Piła Płotki Piła wielkopolskie Akwen: Jezioro Płotki

Długość lini brzegowej: 180m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Konin

wielkopolskie Akwen: Jezioro Pątnowskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: 2023, , jakość doskonała, 2022, , jakość doskonała, 2021, , jakość doskonała, 2020, , nieklasyfikowane, 2019, , nowe kąpielisko, 2018, , nowe kąpielisko.

Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołuchowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Gołuchów, Leśna 1

Gołuchów

wielkopolskie

Gołuchów, Leśna 1 Gołuchów wielkopolskie Akwen: Rzeka Ciemna

Długość lini brzegowej: 500m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

🚩Kąpielisko na terenie Jeziora Ślesińskiego, przy Przystani Wodnej w Ślesinie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 14 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ślesin, Napoleona 15B

Ślesin

wielkopolskie

Ślesin, Napoleona 15B Ślesin wielkopolskie Akwen: Jezioro Ślesińskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na terenie Jeziora Ślesińskiego w Parku Miejskim w Ślesinie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 14 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ślesin, Napoleona

Ślesin

wielkopolskie

Ślesin, Napoleona Ślesin wielkopolskie Akwen: Jezioro Ślesińskie

Długość lini brzegowej: 25m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ślesin, Leśna 5

Ślesin

wielkopolskie

Ślesin, Leśna 5 Ślesin wielkopolskie Akwen: Jezioro Ślesińskie

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

🚩Kąpielisko na terenie Jeziora Licheńskiego, przy plaży w Licheniu Starym

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Licheń Stary

wielkopolskie Akwen: Jezioro Licheńskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: 2023, , jakość doskonała, 2022, , jakość doskonała, 2021, , nieklasyfikowane, 2020, , nieklasyfikowane, 2019, , nowe kąpielisko.

Kąpielisko miejskie przy ul. Jeziornej w Złotowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 13.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Złotów, Jeziorna

Złotów

wielkopolskie

Złotów, Jeziorna Złotów wielkopolskie Akwen: Jezioro Zaleskie

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

🚩Kąpielisko miejskie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Złotów

wielkopolskie Akwen: Jezioro Zaleskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: 2023, , jakość doskonała, 2022, , jakość doskonała, 2021, , jakość doskonała, 2020, , nieklasyfikowane, 2019, , nowe kąpielisko, 2018, , nowe kąpielisko.

Kąpielisko nad jeziorem Borówno w Kujankach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kujan, Kujan

Kujan

wielkopolskie

Kujan, Kujan Kujan wielkopolskie Akwen: Jezioro Borówno

Długość lini brzegowej: 49m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Jastrowiu

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 20.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jastrowie, Jeziorna

Jastrowie

wielkopolskie

Jastrowie, Jeziorna Jastrowie wielkopolskie Akwen: Jezioro Jastrowie Wielkie

Długość lini brzegowej: 99m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Szperek

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Przygodzice, Wrocławska 6

Przygodzice

wielkopolskie

Przygodzice, Wrocławska 6 Przygodzice wielkopolskie Akwen: Staw Szperek

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko OSiR przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 24.06.2024 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ostrzeszów, Kąpielowa 5

Ostrzeszów

wielkopolskie

Ostrzeszów, Kąpielowa 5 Ostrzeszów wielkopolskie Akwen: Rzeka Strzegowa

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska?

Na kąpielisku spędzisz czas w upalne dni w bezpieczny i przyjemny sposób. Woda w kąpieliskach jest stale monitorowana, a plaże są sprzątane. Na miejscu można również liczyć na pomoc ratownika. Często znajdziesz również miejsca wydzielone dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.

Kąpielisko to nic innego, jak wydzielony fragment wód powierzchniowych. Są to miejsca przeznaczone do kąpieli w celach rekreacyjnych. Na kąpielisko warto zabrać ze sobą koc, ręcznik, okulary przeciwsłoneczne, okrycie głowy oraz krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, gdyż nawadnianie się w upalne dni jest bardzo istotne. By miło spędzić czas zabierz ze sobą książkę, słuchawki lub piłkę.

