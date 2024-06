200 nowoczesnych parkomatów zostanie uruchomionych w Poznaniu 1 lipca. Wpiszesz numer rejestracyjny, ale nie wszędzie zapłacisz gotówką!

200 nowych parkomatów w Poznaniu

Uruchomienie nowych maszyn płatniczych zaplanowano na poniedziałek 1 lipca. W tym samym czasie rozpocznie się proces usuwania starych urządzeń, który ma potrwać od dwóch do trzech tygodni. W tym okresie stare parkomaty będą nadal aktywne, umożliwiając płatności za parkowanie, co ma ułatwić kierowcom adaptację do nowego systemu.