Kazimiera Kurkowiak z Poznania została zamordowana 29 lat temu. Czy policjanci z Archiwum X ustalą sprawcę zabójstwa?

– W momencie zdarzenia Kazimiera Kurkowiak była w piwnicy. Tam została zaskoczona przez napastnika. Zaczął ją dusić. Krzyki i hałasy usłyszała jej siostra będąca na piętrze. Natychmiast zeszła do piwnicy i próbowała pomóc siostrze. Mężczyzna obezwładnił obie kobiety. Zaciągnął je do domu i dusząc, próbował się dowiedzieć, gdzie trzymają pieniądze. Po uzyskaniu tej informacji, zostawił w jednym z pomieszczeń skrępowane kobiety i poszedł szukać pieniędzy

Do zabójstwa na tle rabunkowym doszło prawie 30 lat temu, na ulicy Jędrzejowskiej w Poznaniu. Wieczorem 29 listopada 1991 roku nieznany sprawca wszedł do mieszkania dwóch sióstr - Kazimiery i Zofii Kurkowiak.

Jednej z sióstr, Zofii udało się uwolnić. Kobieta uciekła z domu i pobiegła szukać pomocy u sąsiadów. To właśnie oni wezwali na miejsce policję. Poszli też sprawdzić, co się stało. Kiedy weszli do domu znaleźli na podłodze Kazimierę. Kobieta nie żyła.

– Na miejscu zabójstwa policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny. Zabezpieczyli szereg śladów kryminalistycznych. Przesłuchali wszystkich ustalonych świadków, jak również drugą z sióstr. Nie udało się ustalić tożsamości napastnika

– wyjaśnia Święcichowski.

Policjanci z Archiwum X badają sprawę morderstwa Kazimiery Kurkowiak

Teraz tą sprawą zajęło się Archiwum X. Policjanci jeszcze raz przeanalizują wszystkie zebrane dowody i zabezpieczone ślady.