Skazany za niewinność? Piotr Mikołajczyk odsiaduje wyrok za podwójne morderstwo w Tłokini Wielkiej. Jest szansa na powtórzenie procesu

- To jest zwykły chłopak, który nie skrzywdziłby nikogo - powiedziała po ogłoszeniu wyroku. - On nawet nie wie co się teraz dzieje. Nigdy się nie poddam, dopóki nie znajdę sprawcy, dopóki nie będzie napisane czarno na białym, kto zabił te kobiety, chociaż miałabym poświęcić na to całe swoje życie. Mam nadzieję, że pomocą Bożą mi się uda i dotrę do prawdy jakakolwiek by ona nie była. Nawet gdyby to Piotrek zrobił i miałby być na niego dowody, to chciałabym mieć czarno na białym, że jest jego odcisk palca, jest jego DNA, jest świadek. A tutaj nie ma nic, a on zostaje skazany.