Kiedy ruszą mobilne punkty szczepień w Wielkopolsce? "Czekamy na informacje w sprawie liczby szczepionek i zatwierdzonych dawek"

– Johnson&Johnson to jest specyficzna sytuacja, ponieważ myśmy do tej pory w ostatnich dwóch dostawach dostali 450 tysięcy mniej szczepionek, niż Johnson&Johnson deklarował

Niestety, w ostatnim czasie do Polski trafia mniej szczepionek J&J niż było to wcześniej zaplanowane.

– Czekamy na informacje z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w sprawie liczby szczepionek i zatwierdzonych dawek, żebyśmy mogli ruszyć z w pełni przygotowanym i pewnym projektem punktów mobilnych – mówi Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.

I dodaje: – Oczywiście, moglibyśmy najpierw uruchomić punkt w jednym miejscu i tylko w nim szczepić, ale to nie ma sensu. Chcemy ruszyć z gwarancją szczepionek we wszystkich pięciu miejscach. Rozmawialiśmy już z samorządami i w tej kwestii mamy wiele dopięte, ale musimy mieć gwarancję co do samych dostaw szczepionek – podkreśla Tomasz Stube.