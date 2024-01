Kierowca FlixBusa odjechał bez pasażerki. W autobusie została zrozpaczona córka kobiety

Do sytuacji doszło w niedzielę, 21 stycznia, a całą sprawę opisała Gazeta Wyborcza. Pani Alina podróżowała FlixBusem z 17-letnią córką. Jechały z Hamburga do Poznania. Tu miały się przesiąść na pociąg do Kalisza. Kiedy autobus przejechał polsko-niemiecką granicę, kierowca zjechał na stację benzynową i ogłosił 10-minutową przerwę.

Kiedy autobus ruszył po przerwie na tankowanie, okazało się, że pani Alina nie zdążyła wrócić z toalety. Spóźniła się pół minuty. Widziała tył odjeżdżającego autobusu.