Kluby z Hiszpanii zainteresowane wielkim talentem Warty Poznań. Był też przymierzany do Lecha

Kajetan Szmyt zdobył bardzo ważną bramkę w meczu Warty Poznań z Pogonią Szczecin (3:3). Gol młodzieżowca Zielonych być może był nad wyraz wyjątkowy. Po pierwsze dał poznaniakom cenny punkt, a po drugie to trafienie mogło być jego ostatnim golem w barwach warciarzy. 21-latkiem mają interesować się kluby z Półwyspu Iberyjskiego, choć sam zainteresowany zaprzecza i powątpiewa.

Ostatni mecz Kajetana Szmyta w Warcie... w 2023 roku

- Zobaczymy, szczerze wątpię. Raczej będę jeszcze grać w Warcie - w taki sposób Szmyt odpowiedział na pytanie: "czy to był jego ostatni kontakt z piłką w barwach Warty?" zadane Łukasza Wiśniowskiego z Canal+ Sport po spotkaniu z Pogonią Szczecin.

Nie wiadomo, w jaki sposób potoczą się losy Szmyta. Jedno jest jednak pewne, dla młodzieżowca Zielonych mecz przeciwko Portowcom był ostatnim w 2023 roku. Podczas piątkowego spotkania w 51. minucie spotkania zobaczył żółtą kartkę. To napomnienie było jego czwartym w sezonie, co oznacza, że nie zagra w najbliższym, wyjazdowym pojedynku przeciwko Górnikowi Zabrze. To jest zaplanowane na piątek (15 grudnia) na godzinę 18.

Runda życia "Kajtka"

Po względem liczb Szmyt notuje najlepszą rundę w karierze. W 18 meczach zdobył sześć bramek, dokładając do tego jedną asystę. W zeszłym sezonie były to trzy gole i sześć asyst. Trzeba wziąć jednak na poprawkę to, że cztery z tych trafień w sezonie 23/24 zaliczył z jedenastego metra. Tych bramek mógł mieć oczywiście więcej, jednak w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław spudłował z karnego. Do tej pory trafiał do siatki Górnika, Ruchu, Radomiaka, ŁKS, Piasta oraz Pogoni. Ten ostatni był niezwykle istotny, gdyż zagwarantował Zielonym cenny punkt, który może okazać się na wagę złota w kontekście walki o utrzymanie się w ekstraklasie.

Nie jest wykluczone, jeśli chodzi o bramki w lidze, że Szmyt może dobić do końca sezonu do wartości dwucyfrowej. Ostatni raz ta sztuka udała się Mateuszowi Kupczakowi (11 goli). Było to jednak jeszcze w pierwszej lidze w sezonie 2019/20. Istnieje jedno "ale". 21-latek musi pozostać w polskiej ekstraklasie.

Nowy kierunek i rekordowe pieniądze

O transferze Szmyta mówiło się już w trakcie letniego okienka transferowego tego roku. Włochy, Turcja, oraz Stany Zjednoczone, które były najbliżej. To z tych kierunków miały napływać oferty za pomocnika warciarzy. W grze przejawiała się również nazwa Lecha Poznań, jednak John van den Brom kategorycznie zaprzeczał tym doniesieniom. Teraz mówi się zupełnie o innym kursie. Jest to Hiszpania. Jak informuje portal Weszło, jeszcze w grudniu zawodnik wraz z agentem ma się udać na Półwysep Iberyjski, by tam rozmawiać z klubami z Segunda oraz Primiera Division.

- Jeśli odejdzie, sądzę, że jest w stanie poradzić sobie w innym klubie, w innym środowisku - tak wypowiedział się trener Warty, Dawid Szulczek w rozmowie z nami w maju 2023 roku.

Cena? Mówi się, że Szmyt ma zapisane w klauzuli kwotę 1,5 mln euro odstępnego. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Warta nie będzie go chciała puścić za mniej niż milion euro. W grę mogą wchodzić różnego rodzaju profity i bonusy. Jeśli do transferu by doszło, stałby się najdrożej sprzedanym zawodnikiem Zielonych w historii klubu, a taki zastrzyk gotówki zdecydowanie wzmocniłby poznański klub, który uchodzi za jeden z najbiedniejszych w lidze. Być może dojdzie do tego, że Szmyt faktycznie podpisze kontrakt z nowym klubem, ale dołączy do niego dopiero latem. Tak było m.in. z Jakubem Kamińskim z Lecha Poznań. "Kamyk" w styczniu 2022 roku związał się z niemieckim Wolfsburgiem, jednak do drużyny dołączył dopiero 1 lipca. Taki układ byłby dla Warty bardzo na rękę. Wówczas miałaby zawodnika w ważnych momentach podczas rundy wiosennej, mając dodatkowo zagwarantowane pieniądze za swojego piłkarza.

Wychowanek ze sporym doświadczeniem

Szmyt jest wychowankiem Akademii Warty Poznań. W pierwszej drużynie zadebiutował jako niespełna 17-letni zawodnik za czasów kadencji trenera Petra Nemca. Było to w kwietniu 2019 roku podczas pierwszoligowego starcia przeciwko Chojniczance Chojnice (0:2). 21-latek od tego momentu był trzykrotnie wypożyczany - najpierw do drugoligowego Górnika Polkowice, potem do trzecioligowej Nielby Wągrowiec, a następnie ponownie do ekipy polkowiczan. W barwach Zielonych wystąpił w 69 meczach, zdobywając 9 bramek i 8 asyst.

W marcu 2023 roku przedłużył z Zielonymi kontrakt do 30 czerwca 2025 roku.

