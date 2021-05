Kolejny etap metamorfozy ulicy Święty Marcin w Poznaniu - nowy przystanek i przejście dla pieszych, prawoskręt z Towarowej

Dodajmy, że wzdłuż przejścia dla pieszych będzie prowadzić przejazd dla rowerów.

Zasadniczo zmieni się odcinek ul. Święty Marcin, od Gwarnej do Kościuszki, który – wzorem zrealizowanego już fragmentu od Gwarnej do Ratajczaka – będzie pełnił funkcje ulicy, deptaku i parkingu. Co to w praktyce oznacza? Ograniczenie prędkości do 20 km/h, możliwość poruszania się pieszych po całej szerokości ulicy.

Z kolei na odcinku ul. Święty Marcin, od Kościuszki do al. Niepodległości, ma obowiązywać Strefa Tempo 30. Po obu stronach ulicy zaprojektowano pasy rowerowe. Budowlańcy rozbiorą murek przed CK Zamek i postawią go nieco bliżej budynku.

– Uspokojenie ruchu samochodowego przełoży się na większe bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – podkreśla prezydent Jacek Jaśkowiak.