Kontuzja skrzydłowego Lecha Poznań? Wspaniały gol młodzieżowca Warty Poznań w ważnym meczu! Bartosz Kijeski

Ali Gholizadeh w 72. minucie spotkania Iranu z Turkmenistanem opuścił boisko Adam Jastrzębowski

Za nami pierwsze mecze reprezentacyjne. Piłkarze Lecha Poznań i Warty Poznań rozegrali swoje spotkania w narodowych barwach. Informacją dnia było przedwczesne zejście Aliego Gholizadeha z boiska w meczu Iranu z Turkmenistanem w eliminacjach do mistrzostw świata. Przepięknym golem popisał się natomiast Kajetan Szmyt. Młodzieżowiec Zielonych przyczynił się do ważnego zwycięstwa Polaków do lat 21 w eliminacjach do mistrzostw Europy.