Koronawirus już nie taki groźny? "Teraz to choroba przeziębieniowa"

- Największa dotyczy niewielkiej grupy pacjentów z mukowiscydozą, czyli z chorobą uwarunkowaną genetycznie. Jest u tych pacjentów możliwe stosowanie finansowanego w Polsce od roku leczenia przyczynowego. Choroba zmieniła zupełnie oblicze tego schorzenia - pacjenci rzadziej trafiają do szpitala, na krótsze pobyty. Stan osób, które były na listach oczekujących do przeszczepu, poprawia się na tyle, że na razie go nie potrzebują - mówi.