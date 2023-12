Koszmar! Ktoś wyrzucił stertę śmieci samochodowych na szlaku turystycznym wokół Puszczy Zielonka

Ktoś wyrzucił stertę śmieci samochodowych na szlaku turystycznym wokół Puszczy Zielonka

Niestety to nie pierwsza tego typu sytuacja w Wielkopolsce. W sierpniu informowaliśmy o śmieciach na ul. Św. Czesława, na poznańskiej Wildzie. Wówczas wyglądało to tak, jakby ktoś po porządkach w mieszkaniu zrezygnował z wynajmu kontenera. Inna sytuacja miała miejsce we wrześniu w Lesznie, kiedy to kobieta przywiozła wór śmieci rowerem i porzuciła go w centrum miasta.