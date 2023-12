Kto krezusem, a kto biedakiem? Posłowie z Poznania przedstawili oświadczenia majątkowe. Sprawdź, ile zarobili!

Ewa Schaedler z największym majątkiem wśród posłów

Domy, mieszkania, działki, akcje

W środku stawki znalazły się osoby, które do tej pory pełniły mandat posła. Ich pensje kształtują się między 150 a 200 tys. zł rocznie. Zawierają one różne dodatki, w tym za udział w pracach poszczególnych komisji. Do tej kwoty należy doliczyć dietę poselską, która wynosi około 45 tys. zł.

Z kolei poseł z Koalicji Obywatelskiej, Adam Szłapka inwestuje w różnego rodzaju akcje. W swoim portfelu ma akcje łącznie 23 spółek. Wśród nich zaleźli się także państwowi gracze jak Jastrzębska Spółka Węglowa, PKP Cargo, czy takie prywatne koncerny jak Allegro, Amica, CCC, czy wydawca “Gazety Wyborczej” i właściciel radia TOK FM Agora. Łącznie w akcjach posiada on 72 tys. Zł. Nie posiada on samochodu, ale za to go wynajmuje za 1,6 tys. zł miesięcznie.