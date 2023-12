Temat wiatraków nie znika ostatnio z przestrzeni publicznej i nie przestaje budzić kontrowersji. Projekt ich budowy od początku głośno wspierała wielkopolska posłanka Paulina Hennig-Kloska, typowana na przyszłą minister klimatu.

Najwięcej "ale" do wspomnianego projektu mają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy obawiają się, że jego przepisy okażą się opłacalne dla dużych firm z branży energetyki wiatrakowej, co w konsekwencji może doprowadzić do lobbingu.

W poniedziałek na antenie Polsat News Hennig-Kloska zapowiedziała poprawki do wiatrakowego projektu. Mają one dotyczyć m.in. kwestii odległości wiatraków od zabudowań, ochrony środowiska i rzekomych wywłaszczeń.

W politycznych kuluarach mówiło się, że posłanka Polski 2050 ma zostać przyszłą minister klimatu. Jak jednak nieoficjalnie poinformował w poniedziałek na platformie X dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski, "afera wiatrakowa" może jej tę szansę odebrać.