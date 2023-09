Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1. Rezerwowy bohaterem słabego meczu. Zobacz oceny lechitów

To był kolejny bardzo słaby występ Lecha Poznań. W pierwszej części Kolejorz demonstrował to, co w poprzednich przegranych meczach z Trnavą i Śląskiem.

Kilkadziesiąt podań w poprzek boiska i wrzutka... na obrońców rywali. John van den Brom mówił, że spodziewa się reakcji swoich piłkarzy, a prawda była taka, że nic się nie zmieniło, dwa tygodnie przerwy zostały zmarnowane.

Zobacz też: Trener Lecha Poznań bije się w pierś i obiecuje poprawę: "Zawiedliśmy kibiców! Naszym celem jest być pierwszym w ekstraklasie"

"Coś okropnego. Nie da się na to patrzeć..., przynajmniej wiemy, co chcemy grać i jesteśmy konsekwentni. Mamy swój styl, być może głupi i naiwny ale mamy" - pisali w mediach społecznościowych kibice i te komentarze oddają to co widzieliśmy na boisku.