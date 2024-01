Lechici w Belek rozegrali do tej pory tylko jeden sparing, z LASK Linz, który przegrali 0:3. Odbył on się w strugach deszczu, właściwie po 45 minutach boisko nie nadawało się do gry. Zamiast zaplanowanych czterech kwart po 30 minut udało się rozegrać tylko trzy. Na dodatek Kolejorz stracił Artura Sobiecha. Napastnik nabawił się kontuzji kolana, wrócił już do stolicy Wielkopolski, nie wiadomo jeszcze czy zerwał, czy tylko naderwał więzadło poboczne. W każdym razie czeka go długa przerwa w grze.