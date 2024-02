Lech Poznań od 15 lat czeka na Puchar Polski. We wtorek może zrobić kolejny krok. Przewidywany skład Kolejorza na mecz z Pogonią

Lech Poznań - Pogoń Szczecin w ćwierćfinale Pucharu Polski

Po raz 107. piłkarze Lecha Poznań oraz Pogoni Szczecin zmierzą się ze sobą w oficjalnych rozgrywkach. We wtorek (27 lutego) o godz. 20.30 obie ekipy przy frekwencji ok. 15 tysięcy kibiców na Enea Stadionie, zagrają o awans do półfinału Pucharu Polski. Kolejorz na krajowy puchar czeka od 15 lat, natomiast ich przeciwnik cały czas ma "pustą gablotę". Pogoń wiosną jest rozpędzona, a w ostatnich latach pokazywała, że gra przy Bułgarskiej nie jest im straszna.