Lech Poznań w 2021 roku sprawia kibicom więcej smutku niż radości. Dlaczego Podbeskidzie wygrało z Kolejorzem?

Lech Poznań miał wszystkie argumenty piłkarskie, żeby pokonać Podbeskidzie Bielsko-Biała. Po meczu na konferencji prasowej Maciej Skorża m.in. mówił, że jego drużynie zabrakło skuteczności. Ale czy na pewno? Jeśli zagłębimy się w statystyki fizyczne z tego meczu, to zauważymy, że Góralom bardziej zależało na zwycięstwie. Po prostu je wybiegali, a to bardzo źle świadczy o Lechu Poznań, że bazując na fizyczności, wygrywa z nim drużyna, która przed starciem z Kolejorzem zanotowała tylko jedno zwycięstwo na 10 ostatnich meczów (z Wisłą Kraków).

Jak wyliczyła na Twitterze Pola Świątek, Lech był gorszy w większości statystyk fizycznych od rywali. Wyższe umiejętności piłkarskie piłkarzy Kolejorza powinny przełożyć się na wynik, a tego zabrakło. Podbeskidzie przebiegło 7 km więcej niż lechici (114,18 km - Lech 107,66 km). Podobna sytuacja miała miejsce w meczu z Rakowem Częstochowa (1:3). Tak samo prezentują się statystyki sprintów (Podbeskidzie 1,89 km - Lech 1,71 km) i szybkich biegów (Podbeskidzie 8,97 km - Lech 7,2 km). Jeśli chodzi o liczbę szybkich biegów, to także podopieczni Roberta Kasperczyka wykonali ich więcej - 612 do 545.

Z Lechem wygrała drużyna, której, kolokwialnie pisząc, bardziej się chciało. Była bardziej zmotywowana i zdeterminowana, by zanotować komplet punktów. Tym bardziej po tym, co Podbeskidzie przeżyło w tygodniu, gdzie z wyniku 3:2 Śląsk Wrocław zdołał w ostatnich minutach wygrać z Góralami 4:3. Kolejorz nie podszedł z należytą mentalnością do tego spotkania i fizycznie zaprezentował się gorzej niż zawodnicy Roberta Kasperczyka. To są niezwykle istotne aspekty, żeby pokonać piłkarsko lepsze drużyny, takie jak Lech.

Na usprawiedliwienie piłkarzy może wpłynąć fakt, że dla nich jest to zarówno mentalnie, jak i fizycznie bardzo trudny sezon. Lechici rozegrali już 41 spotkań, w których zanotowali łącznie aż 16 porażek i tyle samo spotkań wygrali (licząc wszystkie rozgrywki i wygraną w karnych z Radomiakiem). Atmosfera wokół Lecha i liczba tych porażek odbija się na piłkarzach. Jeśli doliczymy do tego liczne podróże po Europie w czasach COVID-19, czy krótką przerwę między sezonami, to jest to za duża dawka, dla piłkarzy, którzy nie są do tego przygotowani. Wielu zawodników ma już po prostu dosyć tego sezonu.

Kiedyś po rozgrywkach 2018/19 (trzech trenerów w sezonie) Wołodymyr Kostewycz stwierdził, że czuje się, "jakby w jednym sezonie były trzy". Wielu piłkarzy mogłoby teraz powiedzieć to samo.