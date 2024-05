Lech Poznań żegna się z piłkarzami. Dyrektor sportowy Kolejorza: "To oczywiście nie koniec zmian"

Napastnik odchodzi z Lecha Poznań

Sobiech dołączył do Kolejorza w lipcu 2021 roku na zasadzie wolnego transferu z tureckiego Karagumruku. Przez trzy lata zagrał w 54 meczach, strzelając 5 goli (w tym jedną w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy z Fiorentiną) oraz zaliczył dwie asysty . W 2022 roku sięgnął z Lechem po ósmy tytuł mistrza Polski.

Pożegnanie z dwukrotnym mistrzem Polski z Lechem Poznań

Z klubem żegna się także Barry Douglas, dla którego była to druga przygoda z poznańskim klubem. Szkot do stolicy Wielkopolski trafił w 2013 roku, wywalczając w 2015 roku również mistrzostwo kraju. W styczniu 2016 roku wybrał ligę turecką, zmieniając barwy Lecha na barwy Konyasporu. Później grał w angielskim Wolverhampton, Leeds oraz Blackburn. Podobnie jak Sobiech, powrócił do Poznania w lipcu 2021, ponownie sięgając z Kolejorzem po "majstra".