Nagroda im. Macieja Frankiewicza przyznana w Poznaniu. Otrzymała ją Aleksandra Komasa

- Przede wszystkim bardzo dziękuję. To dla mnie ogromny zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie. Jestem świadoma, że wokół mnie jest mnóstwo osób, które bardziej zasługują na tę nagrodę, dlatego dedykuję ją również im, bo są dla mnie ogromną inspiracją. Dziękuję też inicjatorom tego konkursu, bo łatwo mówić młodym ludziom, że kiedyś to było, a teraz to nie jest, a organizatorzy tej nagrody wspierają i mówią młodym ludziom, w którą stronę iść i jak robić to dobrze. Obiecuję, że nie osiądę na laurach i ta nagroda jest dla mnie kolejnym zadaniem, żeby starać się jeszcze bardziej i z jeszcze większym poświęceniem - mówiła Aleksandra po odebraniu nagrody.